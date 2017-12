Près de la moitié des Allemands réclament le départ de Merkel

L’hypothèse de la démission de la chancelière Merkel a divisé les Allemands, qui n’ont pas de gouvernement depuis près de trois mois. Près de la moitié d’entre eux réclament sa démission immédiate, et plus d’un tiers veulent qu’elle reste à son poste jusqu’à la fin de son nouveau mandat de 4 ans.

Selon un sondage réalisé par YouGov, environ 47% des Allemands se prononcent pour la démission de la Chancelière en exercice, Angela Merkel, tandis que 36% voudraient qu'elle reste à son poste jusqu'à la fin de son mandat qui expire en 2021.

D'autre part, selon Die Welt, le nombre de mécontents augmente graduellement depuis octobre, alors que 36% des personnes interrogées s'étaient prononcées pour sa démission.

Une Allemagne ingouvernable?

Selon les experts, l'état d'esprit des électeurs a subi l'impact négatif produit par les tentatives infructueuses de former un gouvernement après les élections législatives de septembre. La CDU /CSU qui a remporté les élections n'est pas parvenue à former une coalition avec les verts et le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD).

Entre-temps, des négociations visant à sonder le terrain doivent être entamées entre la CDU/CSU et le SPD le 7 janvier prochain. Les consultations pourraient aboutir à la formation d'une coalition ou à la création d'un gouvernement de la minorité sous la direction d'Angela Merkel.

De nouvelles élections législatives ne sont pas non plus à exclure.