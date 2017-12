Que pensent les Européens du concept des États-Unis d'Europe?

Un tiers des Allemands (30%) soutiennent l'idée du président du SPD Martin Schulz sur les États-Unis d'Europe. Les Français y sont également plutôt favorables (28%), selon un récent sondage réalisé par YouGov dans 7 pays européen.

En revanche, l'idée a été froidement accueillie dans les pays scandinaves: entre 12 et 13% en Norvège, au Danemark, en Suède et en Finlande. En Norvège et en Finlande, plus de la moitié des personnes interrogées (55% et 56% respectivement) se sont prononcées contre les États-Unis d'Europe.

Au Royaume-Uni, qui a déjà décidé de sortir de l'UE, 10% des habitants se sont prononcés pour et 43% contre.

Le sondage a été réalisé entre le 13 et le 19 décembre auprès de 8.138 personnes âgées de plus de 18 ans.

Début décembre, intervenant lors du congrès du SPD, Martin Schulz a avancé l'idée de transformer l'UE en États-Unis d'Europe d'ici 2025, en adoptant une Constitution commune. Selon la proposition de M. Schulz, les pays refusant d'approuver la Constitution seront automatiquement exclus de l'Union européenne. Son idée a été vivement critiquée par l'Union chrétienne-démocrate dirigée par Angela Merkel.