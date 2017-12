Poutine signe l'accord sur la base russe de Tartous en Syrie

Vladimir Poutine a signé la loi ratifiant l'accord sur l'élargissement du territoire du point de soutien logistique à Tartous entre la Russie et la Syrie.

Vladimir Poutine a signé la loi ratifiant l'accord sur l'élargissement du point d'approvisionnement matériel et technique de la base navale russe dans le port syrien de Tartous.

Le document, daté du 29 décembre, est publié sur le site officiel des informations juridiques de Russie.

L'accord entre les deux pays sur l'élargissement du poste de soutien logistique et sur l'entrée de bâtiments de guerre russes dans les eaux territoriales, dans les eaux intérieures et dans les ports de Syrie a été signé le 18 janvier 2017 à Damas.

«L'application de l'accord est conforme aux intérêts de la Russie, étant donné qu'il l'aidera à établir sa présence militaire à long terme et à garantir la sécurité dans la région», indique la note d'explication au document.

L'accord s'applique à partir de la date de sa signature et restera en vigueur durant 49 ans avec possibilité de prorogation automatique pour des périodes de 25 ans.

Officiellement classifiée comme un point d'approvisionnement matériel et technique, la base logistique de la marine russe à Tartous existe depuis 1971 en vertu d'un accord entre la Syrie et l'URSS. Son installation sur le territoire d'une base navale syrienne a été destinée au ravitaillement et à la réparation des navires de la 5e escadre opérationnelle soviétique.

Après la désintégration de l'URSS, en 1991, la base a été maintenue, bien que l'escadre méditerranéenne ait cessé d'exister. Entre 1991 et 2007, des bâtiments de guerre russes faisaient de rares escales à Tartous pour se ravitailler en carburant et en denrées.

En 2015, une rénovation de l'installation navale de Tartous a été lancée afin de pouvoir y faire mouiller des navires de premier (croiseurs ou destroyers) et de deuxième rangs (frégates).