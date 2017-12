Un «rêve d’Hitler» se matérialisera sous Merkel

Aujourd'hui, Prora est un des plus grands projets touristiques d'Europe. Kai Gardeja, directeur responsable des stations balnéaires de la ville de Binz, a estimé le montant total des investissements à hauteur de 500 ou 700 millions d'euros. Les fonds serviront à rénover l'ensemble de ces bâtiments de 4,5 km de long initialement.

Après la guerre, le complexe a servi de casernes pour les militaires de l'Armée soviétique et, plus tard, a été remis à l'Armée nationale de RDA.

© Photo. Kurverwaltung Binz/Nico Offermann Prora Solitaire

Les réparations sont en cours depuis 2004 dans cinq blocs du complexe. Ils abriteront, entre autres, un hôtel pour les jeunes, le plus grand en Europe, avec quelque 3.800 appartements.

Prora est la malédiction et le bonheur à la fois», relève l'expert. «D'une part, c'est la malédiction à cause du fardeau historique immense. Mais la construction de l'avenir, c'est le bonheur. C'est un des plus grands projets touristiques, et sa construction se déroule sous nos yeux.»

Outre des appartements de luxe et des hôtels, Prora offrira des locaux pour les personnes ayant besoin d'assistance. Ce sera un bon «mix» pour tous les portefeuilles.

Interrogé par le correspondant de Sputnik, Kai Gardeja a déclaré qu'il ne croyait pas que Prora serait un haut lieu du néonazisme et qu'il espérait que le site soit débarrassé des vestiges historiques et politiques.

Pourtant, son histoire rend l'intérêt pour Prora très grand au plan international.

«Nous bénéficions d'une demande incroyable, surtout aux États-Unis, mais aussi en Suède, au Danemark, en France, en Italie et sur le marché asiatique», a-t-il confié ajoutant qu'il faudra de cinq à 10 ans pour que Prora se fasse une image positive.

Le temps n'est pas loin où les gens pourront acheter un appartement dans un des blocs de Prora. La demande est très grande, notamment chez les Suédois et les Danois, mais aussi les habitants de Berlin, de Hambourg et d'Allemagne du Sud.