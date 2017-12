Des dizaines de blessés dans l'explosion d'une grenade dans une boîte de nuit en Colombie

Plus de 30 personnes ont été blessées vendredi dans l'explosion d'une grenade dans une boîte de nuit dans le nord-ouest de la Colombie. L'attaque aurait été perpétrée par un homme qui serait membre d'un groupe armé opérant dans la région.

Plus de 30 personnes ont été blessées vendredi matin dans l'explosion d'une grenade dans une boîte de nuit de la ville colombienne de Caucasia, située dans le département d'Antioquia (nord-ouest), ont annoncé des médias.

«Il y a 31 jeunes blessés dont 11 sérieusement», a expliqué Oscar Anibal Suarez, maire de Caucasia, cité par la radio Caracol.

#Colombia Explosión en discoteca de Caucasia, Antioquia https://t.co/I0hqfTaXVL — El Gran Pipe Muñoz🔵 (@ElGranPipeMF) 29 décembre 2017

​D'après les médias locaux, certaines personnes ont été blessées dans la bousculade qui s'est produite après l'explosion.

M.Suarez a indiqué que l'attaque avait été organisée par un homme et une femme. Selon lui, l'auteur de l'attaque serait un homme de 23 ans, qui avait déjà organisé des attaques dans la municipalité et qui fait partie d'un groupe armé opérant dans la région. Le suspect et lq femme, qui lui aurait remis la grenade, ont été interpellés, a noté M.Suarez.

Les médias locaux estiment que l'attaque serait l'œuvre du Clan del Golfo, le principal gang de trafiquants de drogue de Colombie.

Le Clan del Golfo réunit près de 1.500 bandits, principalement des anciens militaires d'extrême-droite. Le chef du gang est Dario Antonio Usuga, alias Otoniel, l'homme le plus recherché du pays.