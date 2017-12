Daech revendique l'attaque contre l'église copte au sud du Caire

Le groupe terroriste Daech a revendiqué l'attaque contre l'église orthodoxe copte de Mar Mina, qui avait fait vendredi au moins sept morts au sud du Caire, a annoncé Reuters citant l'agence de propagande de Daech.

Selon le ministère égyptien de l’Intérieur, un homme armé à moto à essayé vendredi de percer le périmètre de sécurité établi près d’une église à Helwan, au sud du Caire. Il a été blessé et arrêté par les policiers. L’assaillant avait sur lui un fusil d’assaut, cinq chargeurs, 150 cartouches et deux grenades.

Un policier et six civils ont été tués et quatre autres personnes blessées, d’après le ministère.

Des sources médicales ont pour leur part fait état de dix morts dont trois policiers et d’une dizaine de blessés.

Des médias ont précédemment annoncé que l’attaque avait été organisée par cinq hommes dont trois avaient été tués et qu’une ceinture d’explosifs avait été découverte sur un terroriste.