A Berlin, des zones de sécurité mises en place pour les femmes lors du Nouvel An

Des zones de sécurité spéciales pour les femmes seront organisées à Berlin pour les protéger d’éventuelles agressions sexuelles lors de la soirée du Nouvel An, selon la BBC.

Les autorités municipales de Berlin entendent organiser des zones de sécurité pour les femmes lors de la Saint-Sylvestre, annonce la BBC

Les femmes, victimes d'agressions sexuelles, pourront obtenir l'aide de collaborateurs de la Croix-Rouge dans ces zones spéciales. Les forces de l'ordre ont aussi demandé aux femmes de les avertir en cas de menace et à ne pas prendre d'objets de valeur dans leurs sacs.

De plus, les autorités interdiront les grands sacs et les boissons alcoolisées sur les lieux de fête.

Ces mesures ont été prises à la suite de préoccupations que la gente féminine pourrait être victime de harcèlements et d'agressions sexuels comme cela a été le cas à Cologne et dans d'autres villes allemandes durant les célébrations du Nouvel An 2016. Des centaines de femmes s'étaient alors plaintes d'attaques par des groupes de migrants.

L'année dernière, les autorités de Cologne avaient déjà installé une zone de sécurité suite à ce scandale.

L'idée des zones de sécurité n'a pas plu à tout le monde. Des critiques de ces mesures supposent qu'elles ne favorisent pas la lutte contre la criminalité et que de telles zones sont discriminatoires, indique la BBC.