Le mot de 2017 dévoilé par un journal britannique, et ce n’est pas le Bitcoin

«Covfefe», faute de frappe du Président américain, arrive en tête du classement des mots de l’année 2017 rédigé par le journal britannique Telegraph. «Maybot» et le Bitcoin complètent la liste.

La faute de frappe de Donald Trump «Covfefe» est devenue le mot de l'année 2017, selon le quotidien britannique Daily Telegraph . Ce mot a été créé par M.Trump quand il a écrit sur son compte Twitter «Malgré la pression négative permanente covfefe des médias» sans finir sa phrase, pour critiquer les médias américains au mois de mai. Plus tard, le chef d'État américain a modifié son message.

La seconde place est occupée par le mot «Maybot», le surnom ironique de la Premier ministre britannique Theresa May donné par le journaliste du quotidien The Guardian John Grace qui l'a comparée à un ordinateur.

Le Bitcoin, la cryptomonnaie la plus chère et la plus populaire, arrive en troisième position.

D'autres mots, tels que «Weinstein», nom de famille du producteur américain Harvey Weinstein dont des accusations de viols et d'agressions sexuelles ont provoqué la série de scandales sexuels retentissants, «diversité», «anniversaire», etc. sont aussi dans la liste du Daily Telegraph.