USA: la beauté provoque un scandale

Le PDG du concours de beauté «Miss America», Sam Haskell, et son comité se sont retrouvés impliqués dans un scandale provoqué par la publication de leurs e-mails sexistes à propos d'anciennes lauréates. Miss America 2013, Mallory Hagan, a déclaré à Sputnik s'être sentie insultée par M.Haskell qui raillait notamment sa prise de poids.

«Des changements sérieux s'imposent […] Les filles qui participent à ces programmes travaillent 365 jours par an. Si vous décrochez le titre local, si vous êtes, par exemple, Miss New York comme je l'ai été avant de devenir Miss America, vous travaillez chaque jour comme bénévole. […] Il est parfaitement inacceptable de distribuer des e-mails dénigrant la réputation de collaborateurs actuels ou anciens», s'est indignée l'interlocutrice de l'agence.

Elle dénonce le comportement des personnes qui se permettent des échanges de courriers électroniques accablants, sexistes et dégradants renfermant des insultes, de la grossophobie et du sexisme, tout en défendant la cause de «Miss America» en tant qu'organisation qui encourage les femmes à être des personnes intègres et dignes.

«Jamais auparavant je ne me suis pas sentie aussi saine, talentueuse, politiquement et socialement instruite. Tout cela vous arrive quand vous participez aux programmes de «Miss America» qui vous poussent à aller de l'avant et à vous perfectionner», a résumé l'interlocutrice de Sputnik.

Le 21 décembre, le Huffington Post a mis en ligne des échanges de courriers électroniques scandaleux, insultants envers plusieurs anciennes lauréates, entre Sam Haskell, PDG de la Miss America Organization, et d'autres membres du comité. La publication n'a pas manqué de faire du bruit.