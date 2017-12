Best of 2017: Éric Zemmour contre Jacques Sapir, le choc de deux esprits libres

Parade-riposte: Souveraineté ou identité, Jacques Sapir ou Éric Zemmour?

Souveraineté ou identité? Au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, la question a divisé les opposants au nouveau Président de la République et a déterminé la politique française des prochaines années. Le polémiste Eric Zemmour et l'universitaire Jacques Sapir ont croisé le fer en studio.

Cela n'aura échappé à personne: depuis l'élection d'Emmanuel Macron, comme au lendemain de toute défaite, c'est l'heure des comptes, des remises en cause, chez ceux qui ont mordu la poussière. À grands coups de tribunes et de phrases-choc, les non-conformistes, le camp illibéral dans toute sa pluralité, cherche un coupable.

Et peut-être ce débat s'est-il le mieux exprimé par la passe d'armes entre Eric Zemmour et Jacques Sapir. Eric Zemmour a critiqué Marine Le Pen, son «fiasco intégral», incriminant l'influence de Jacques Sapir via le cerveau de Florian Philippot. Mais évidemment, Jacques Sapir lui a répondu sur son blog…

Dans l'absolu, cette querelle oppose l'un des piliers de la droite identitaire à l'un des porte-parole de la gauche souverainiste. Et la substance de cette querelle pourrait bien déterminer la politique des prochaines années- rien que cela!

L'occasion était donc trop belle, nous l'avons saisie au vol: nos deux duellistes ont tiré les choses au clair dans notre studio. À défaut de fleurets au moins étaient-ils armés de micros. Finissons-en:

