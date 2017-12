Le Parlement allemand suggère une alternative aux Etats-Unis d'Europe

© Sputnik. Alexei Druzhinin Nord Stream 2: le premier feu vert donné en Allemagne

Wolfgang Schauble , membre du parti allemand de l'Union chrétienne-démocrate et président du Bundestag , voit d'un mauvais œil l'appel du leader social-démocrate Martin Schulz à transformer l'Union européenne en une nouvelle entité dotée de sa propre constitution, affirmant que l'Europe a besoin d'une approche différente.

«Dire que l'on veut créer des Etats-Unis d'Europe d'ici à cinq ans et que les Etats qui n'y auront pas adhéré pas seront mis dehors semble une approche à courte vue, pour le dire poliment», a déclaré Walter Schauble, cité par le DW.

Au contraire, l'Union européenne devrait se concentrer sur l'intégration européenne, a-t-il soutenu, affirmant que même si l'Europe doit devenir plus forte, cet objectif devrait être atteint par différentes méthodes, comme celles récemment présentées par le président français Emmanuel Macron.

«Elles ne sont pas orientées vers une restructuration institutionnelle de l'UE, mais constituent plutôt une tentative d'aller de l'avant sans avoir à modifier le traité de l'UE», a-t-il affirmé.

Le 7 décembre, lors de la convention SDP, Martin Schulz a appelé à la transformation de l'Union européenne en « Etats-Unis d'Europe » d'ici à 2025 et à l'adoption d'une constitution pour la nouvelle entité.

Les résultats d'un sondage YouGov publié plus tôt cette semaine ont révélé que 30% des Allemands et 28% des Français étaient favorables à cette idée et que respectivement 33% et 26% ne la soutenait pas. Les personnes interrogées dans d'autres pays européens, tels que la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège et, bien entendu, le Royaume-Uni, se sont largement opposés à cette proposition.