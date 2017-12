Fusillade au Colorado: un policier tué, l'assaillant abattu

Un policier a été tué et six autres personnes blessées dans la fusillade qui s’est produite ce dimanche dans l’État américain du Colorado.

Des détails sur l’«incident» rapporté plus tôt dans la journée par la police du Colorado , aux États-Unis, sont enfin disponibles. Comme le précise le compte Twitter du shériff du comté de Douglas, un policer a perdu la vie et six autres personnes ont été blessées. L’assaillant qui a ouvert le feu a été abattu.

«Les policiers ont répondu à un appel concernant un cas de violence domestique. Une fusillade s’est ensuite produite. Cinq policiers ont été blessés par le forcené. Il a été confirmé qu’un policier avait succombé à ses blessures. En outre, le suspect a blessé deux civils. Il a été abattu», est-il indiqué.

Plus tôt dans la journée de dimanche, il a été annoncé qu'un incident s'était produit dans la zone résidentielle de Copper Canyon Apartment, comté de Douglas, et que plusieurs représentants des forces de l'ordre avaient été blessés.