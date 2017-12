Recherches du sous-marin San Juan: des spécialistes russes explorent de nouveaux objets

A l'aide du bathyscaphe téléguidé Pantera plus, les spécialistes russes continuent à étudier des objets découverts dans le zone de recherche du sous-marin argentin disparu San Juan.

Le navire argentin Islas Malvinas avec un équipage de spécialistes russes et le bathyscaphe téléguidé Pantera plus à son bord poursuit les recherches du sous-marin argentin San Juan disparu mi-novembre, annonce le service de presse de la marine argentine.

«Actuellement, le navire de la marine argentine Islas Malvinas sonde de nouveaux objets», indique le communiqué du service sans préciser de quel type d'objet il s'agit.

Selon la Marine, dans la zone de recherche, outre l'Islas Malvinas, se trouvent le destroyer Sarandi et le navire océanographique russe Yantar.

Le service de presse de la marine argentine a également signalé que le frère de l'un des membres d'équipage du San Juan se trouvait à bord de l'Islas Malvinas pour «personnellement évaluer le travail qui est fait pour retrouver le sous-marin», indique le document.

Le 15 novembre, le commandement de la Marine argentine a perdu le contact avec le sous-marin diesel-électrique ARA San Juan. Il avait quitté le port d'Ushuaia avant de mettre le cap sur Mar del Plata, à 400 kilomètres au sud de Buenos Aires.

44 personnes se trouvaient à bord du sous-marin au lieu des 37 prévues normalement. Les sept personnes «en trop» n'étaient pas des sous-mariniers.

On y trouvait notamment deux plongeurs-démineurs du Groupement de plongeurs tactiques (Buzos Tacticos) des forces spéciales de la Marine argentine et la première femme d'Argentine et d'Amérique latine officier sous-marinier, Eliana Maria Krawczyk, âgée de 35 ans, connue dans son pays comme la «reine des mers».

15 jours après la disparition du sous-marin, la marine argentine a annoncé la fin de l'opération de sauvetage de son équipage, ajoutant que les recherches du sous-marin seraient poursuivies.