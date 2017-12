Les talibans continuent-ils de déloger la coalition occidentale des territoires afghans?

Le gouvernement garantit la sécurité dans les 34 provinces du pays et dans plus de 400 de ses districts. On peut circuler dans toutes les villes et sur les routes, et les attentats qui sont commis isolément ne signifient pas du tout que le territoire d'Afghanistan est contrôlé par les talibans, a déclaré à Sputnik Dawlat Waziri, porte-parole du ministère afghan de la Défense.

© AP Photo/ Allauddin Khan Nouvelle attaque sanglante des talibans contre les militaires afghans à Kandahar

«Si une explosion se produit à Kaboul, pouvons-nous affirmer que la ville est passée sous contrôle des talibans?», a demandé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il se trouvait lui-même parmi les gens et qu'il était par conséquent au courant des événements.

Quoi qu'il en soit, une autre interlocutrice de Sputnik, Shаkiba Hashimi, membre de la Commission pour la sécurité au parlement afghan, ne partage pas du tout cet avis.

Selon la députée, le gouvernement doit tout simplement affirmer qu'il n'y a pas d'ennemi, mais 50% du territoire afghan sont toujours contrôlés par les talibans.

«La situation s'aggrave même, de nouvelles provinces passant sous contrôle des talibans. La province de Baghlān a autrefois été un endroit des plus sécurisés en Afghanistan, alors que maintenant, c'est justement le contraire», a rappelé Mme Hashimi.

Et d'ajouter qu'on ne pouvait pas ignorer le fait que les talibans étaient présents aujourd'hui dans le sud-ouest, le sud, l'est et même dans le nord d'Afghanistan.

«S'il n'y a pas de talibans en Afghanistan, pourquoi continue-t-il d'y avoir des attentats suicides? […] Et pourquoi donc des troupes étrangères s'y trouvent-elles toujours? Elles sont là pour liquider les terroristes», a résumé la responsable.