La reine du Danemark conseille à ses sujets de faire quelque chose d'insensé

Dans son message pour le Nouvel An, la reine Marguerite II du Danemark a conseillé à ses sujets de ne pas se priver pour faire ce qui les rendait heureux, même si leur entourage estimait qu'il s'agissait d'une pure perte de temps.

Selon sa Majesté, avoir des loisirs qui semblent insensés est important du moment qu'ils «alimentent l'imagination qui stimule notre intelligence en élargissant les limites de notre monde».

«Aujourd'hui, je voudrais faire une petite proposition à vous tous, essayons quelque chose que nous ne faisons pas d'habitude. Quelque chose qui dépasse nos occupations habituelles. Quelque chose de superflu, d'insensé», a dit la chef de l'Etat dans son message diffusé par radio, télévision et internet.

Selon sa Majesté, chaque personne est capable de trouver une occupation «insensée» à son goût. Certains aiment se promener dans la forêt ou sur la plage, d'autres préfèrent les livres et les feuilletons télévisés. La reine a avoué aimer la broderie et le dessin, du moment que cela occupait les mains.

«Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Le plus important est d'avoir des proches. Aussi, mes vœux pour le Nouvel An sont-ils adressés à ceux pour qui l'année écoulée a été difficile, ainsi qu'à ceux qui fêtent l'événement dans la solitude. Je souhaite sincèrement que le Nouvel An apporte à tout le monde de l'espoir et de la joie», a conclu la reine.