Des dizaines de personnes arrêtées en Cisjordanie pour suspicion de terrorisme

Pendant la nuit de réveillon, les forces de l’ordre israéliennes ont réussi à arrêter de nombreux individus ayant prétendument porté atteinte à l’ordre public et la sécurité d’Israël.

Les forces de l'ordre israéliennes ont arrêté 26 personnes soupçonnées de terrorisme en Cisjordanie dans la nuit de dimanche à lundi, fait savoir Channel 20 israélien.

«Dans la nuit les forces de l'armée, du Shabak (le Service de sécurité intérieure israélien, ndrl) et les gardes-frontières ont mis en détention 26 personnes, soupçonnées de participation à des activités terroristes, de terrorisme national et de graves infractions à l'encontre des civils et des agents de sécurité», ont déclaré les forces de l'ordre israéliennes citées par la chaîne de télévision.

La police a également arrêté 12 individus soupçonnés d'avoir provoqué des troubles à l'ordre public en Cisjordanie en jetant des pierres et des bouteilles incendiaires contre les militaires.