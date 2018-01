Le Maire: la France envisage de créer un axe commercial Europe-Pékin via Moscou

La France croit que le développement des liens commerciaux avec la Russie et la Chine peut compenser l'incertitude croissante dans les relations avec les États-Unis, a déclaré le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire dans un entretien accordé au Wall Street Journal lors de sa visite à Moscou. Et de rajouter que la France envisageait de créer un axe commercial qui reliera l'Europe et Pékin via Moscou.

Il a d'ailleurs fait savoir qu'on passerait d'un monde dans lequel règnent les relations transatlantiques à un rééquilibrage.

Le ministre français a également critiqué Washington pour avoir introduit les sanctions extraterritoriales, lois qui permettent à Washington d'interdire aux sociétés étrangères travaillant sur le territoire américain de faire de même avec la Russie. D'après M.Le Maire, de telles mesures transformeraient les États-Unis en gendarme du commerce mondial de facto.

Et d'expliquer que ce fait était contraire à la vision de la France du commerce global multilatéral.