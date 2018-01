«J’espère que vous boirez moins»: Porochenko mord à l'hameçon des imitateurs russes

Voir le secrétaire de l’Otan en personne vous appeler pendant le réveillon du Nouvel An pour vous faire ses vœux, n’est-ce pas agréable? Ne cachant pas sa joie face à un tel appel, le Président ukrainien est lui aussi tombé dans les filets tendus par deux célèbres humoristes russes.

Se faisant passer pour le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, le célèbre spécialiste russe du canular téléphonique Lexus a appelé le chef d'État ukrainien Piotr Porochenko durant le réveillon du Nouvel An. L’enregistrement de la communication a été rendu public sur le réseau social VKontakte.

«Wow! C’est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de vous entendre. Une très très heureuse année, Jens! Je suis tellement content d’entendre votre voix!», n’a pas caché le Président ukrainien, avant de souhaiter joyeux Noël et bonne année à son interlocuteur et de souligner que cet appel «était très important pour lui».

Toutefois, la phrase qui a suivi a dû provoquer le désarroi du Président, car il a brusquement raccroché. «J’espère que vous boirez moins de vodka pendant cette nuit de Nouvel An», lui a dit «Lexus-Stoltenberg».

Interrogé par ses abonnés sur l’état dans lequel se trouvait le dirigeant ukrainien, Lexus a ensuite expliqué que ce dernier n’était pas sobre, tout comme lui-même.

Pour rappel, les coups portés par les farceurs téléphoniques Vovan et Lexus se sont multipliés au cours de ces dernières semaines. Parmi leurs derniers canulars figurent ceux visant la représentante permanente des États-Unis à l’Onu Nikki Haley, le président de l’Assemblée parlementaire de l’Otan Paolo Alli et le président du parlement ukrainien Andreï Paroubiï.