Des nationalistes défilent aux flambeaux dans le centre de Kiev

Une marche aux flambeaux organisée par des nationalistes ukrainiens se déroule ce lundi soir à Kiev à l'occasion du 109e anniversaire de la naissance du leader de l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) Stepan Bandera, annonce l'agence de presse UNIAN.

Selon l'agence, la marche traverse les principales rues de la capitale et devrait s'achever par une assemblée populaire («vétché») sur la place Maïdan. Les participants brandissent le drapeau national et des bannières rouges et noires, aussi bien que des drapeaux du parti Svoboda. En tête de cortège, une participante porte un portrait de Bandera.

Ce défilé se déroule sous le slogan «Pour la gloire des héros, pour le futur des enfants!».

Avant le début de la marche, le député de ce parti d'extrême droite Andreï Ilenko a assuré que l'action serait pacifique. De plus, il a noté que le défilé ne concernait pas seulement l'histoire, mais aussi des questions d'actualité.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Les nationalistes ukrainiens trouvent une nouvelle cible russe à Kiev

«À la fin de la marche, nous organiserons un rassemblement où nous discuterons non seulement les questions historiques, mais aussi des questions d'actualité politique de notre temps et les plans des forces nationalistes patriotiques pour l'année: à savoir comment nous voyons la situation dans le pays, ce que nous pensons qu'il est nécessaire de faire pour arrêter le chaos qui a lieu dans notre pays, et comment arrêter l'inaction absolue, la corruption et le caractère antipopulaire du gouvernement actuel», indique l'agence citant le député Ilienko.

Stepan Bandera (1909-1959) est un idéologue nationaliste ukrainien, l'un des dirigeants de l'Armée insurrectionnelle ukrainienne (UPA) et le dirigeant de l'Organisation des nationalistes ukrainiens à tendance extrémiste. L'Armée insurrectionnelle ukrainienne agissait essentiellement dans l'ouest de l'Ukraine, combattait les troupes soviétiques et collaborait avec les nazis.