Un gouverneur adjoint de l’ombre des talibans éliminé en Afghanistan

Les militaires afghanes ont liquidé un gouverneur adjoint de l'ombre du groupe radical islamiste Taliban, l'un des principaux responsables de l'organisation des attentats, en effectuant une frappe aérienne, informe la chaîne de télévision Tolo News, en se référant à un communiqué du ministère de la Défense du pays.

Selon les médias, le gouverneur adjoint des talibans Mawlawi Wali Jan a été liquidé lundi suite à une frappe aérienne sur la ville de Tarin Kôt, capitale de la province d'Orozgân. 11 autres membres du groupe terroriste se sont retrouvés sous cette frappe.

«Des armes, des munitions et des véhicules ont été également détruits au cours de la frappe aérienne», lit-on dans le communiqué du ministère afghan de la Défense.

Selon ce document, Mawlawi Wali Jan était «le principal architecte et organisateur d'attentats dévastateurs, d'attaques armées et d'explosion à Tarin Kôt et dans d'autres parties de la province d'Orozgân».