Un bus chute dans un ravin au Pérou, au moins 25 victimes (vidéo)

Un bus a chuté dans un ravin à 45 kilomètres au nord de la capitale péruvienne Lima, selon les informations communiquées par le colonel Dino Escudero, chef de la police de la route, cité par la chaîne de télévision péruvienne Canal N.

Au moins 25 personnes sont mortes dans cet accident et 30 autres ont été blessées, selon le colonel. Et d'ajouter que les chiffres pouvaient augmenter.

Le bus avec 57 passagers, plus un conducteur et un membre du personnel, a quitté mardi matin la ville de Huaura et se dirigeait vers Lima lorsque l'accident a eu lieu.

La partie de la route qu'empruntait le bus est connue des habitants locaux comme «la curba del diabolo» (la courbe du diable). Après être entré en collision avec un camion, le bus a chuté de la falaise au bord de l'océan Pacifique.

Certains blessés ont été transportés dans les proches hôpitaux de la ville de Chancay et du district d'Ancon.