Le Président al-Sissi prolonge l'état d'urgence en Égypte

Selon un communiqué publié par la présidence de la République arabe d'Égypte, dont Sputnik a eu une copie, le Président Abdel Fattah al-Sissi a signé un décret, prorogeant l' état d'urgence dans le pays de trois mois supplémentaires. Le décret en question prendra effet le samedi 13 janvier prochain, à une heure du matin.

Le décret, publié mardi 2 janvier dans le journal officiel, dispose que les forces armées et de police doivent prendre les mesures nécessaires pour faire face aux dangers du terrorisme et de son financement, maintenir la sécurité dans tout le pays, protéger les biens publics et privés et la vie des citoyens.