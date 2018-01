Stoltenberg: l’Otan ne veut pas d’une nouvelle «guerre froide» avec la Russie

La Russie est devenue plus confiante en elle-même mais l’Otan ne veut pas d’une nouvelle «guerre froide» et prône le dialogue politique avec Moscou, a déclaré le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg dans une interview à Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a évoqué l'évaluation des relations avec Moscou dans une interview accordée au journal allemand Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Nous devons prendre en considération le fait que nous avons à faire avec une Russie plus confiante en elle-même. Dans le même temps, nous ne voulons pas de retour de la "guerre froide" et de la course aux armements mais nous prônons le dialogue politique avec Moscou même si ce n'est pas facile», a-t-il ainsi déclaré.

Il a également fait part de son espoir sur l'augmentation du nombre de contacts entre la Russie et l'Otan ainsi que sur l'activation de liens entre les chaînes de commandement militaire.

En outre, M. Stoltenberg a affirmé que le monde devient plus dangereux et hostile, mais que parallèlement à cela, selon lui, l'Otan se développe pour devenir plus fort, à son tour.

Dans le sillage du conflit qui affecte le sud-est de l'Ukraine, l'Otan avait suspendu sa coopération civile et militaire avec la Russie. En juillet 2016, les deux parties ont repris leur dialogue diplomatique dans le cadre du Conseil Otan-Russie.

Dans le même temps, l'Alliance atlantique a donné son feu vert au déploiement, à partir de 2017, de quatre bataillons multinationaux dans les pays baltes ainsi qu'en Pologne.