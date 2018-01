Une forte explosion tue deux enfants et blesse six personnes au Vietnam

Une explosion a frappé mercredi un quartier résidentiel près de Hanoï, capitale vietnamienne, tuant deux enfants et blessant six personnes, annoncent des médias locaux.

D'après le journal en ligne VnExpress, une explosion s'est produite mercredi matin dans un quartier résidentiel de la province de Bac Ninh, voisine de la capitale vietnamienne Hanoï. L'explosion a fait deux morts, des enfants d'un et cinq ans, et six blessés.

Selon l'administration de la province, l'origine de l'explosion est inconnue. Les victimes de l'explosion étaient des enfants âgés d'un et cinq ans.

Le journal précise que l'incident s'est produit dans un endroit où les habitants collectent la ferraille.

L'explosion a en outre détruit cinq maisons situées à proximité. De plus, l'incident a provoqué la formation d'un cratère d'environ 10 mètres de profondeur.

La police, les secouristes et des militaires travaillent sur les lieux de l'incident. Une opération est en cours pour extraire les personnes coincées dans les décombres.