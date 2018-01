Guerre au Yémen: la Norvège suspend ses ventes d'armes aux Émirats arabes unis

© REUTERS/ Khaled Abdullah Au moins 68 civils tués par des raids aériens de la coalition arabe au Yémen

Oslo a pris la décision de suspendre ses exportations d'armes et de munitions aux Émirats arabes unis de peur qu'elles ne soient utilisées dans le conflit qui ravage le Yémen, a annoncé le ministère norvégien des Affaires étrangères.

Les Émirats arabes unis font partie de la coalition internationale dirigée par l'Arabie saoudite qui intervient dans la guerre civile yéménite depuis 2015 afin de combattre les insurgés houthis.

© AFP 2017 AHMAD AL-BASHA Un million de cas de choléra suspectés au Yémen

Les milices houthis contrôlent actuellement la majeure partie du nord du pays et la capitale Sanaa. Le conflit yéménite a fait selon les évaluations de l'Onu plus de 10.000 morts et déplacé plus de trois millions de personnes.

Pour le ministère norvégien des Affaires étrangères, il n'existe pas de preuve que les armes fournies aux Émirats soient employées au Yémen, mais un risque que cela soit le cas persiste toujours.

En 2016, les exportations de matériel militaire norvégien destinées aux Émirats arabes unis atteignaient 79 millions de couronnes, soit huit millions d'euros, contre 41 millions (4,1 M EUR) en 2015.