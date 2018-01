Des navires de la Flotte russe du Pacifique quittent Shanghai

Un groupe de navires de la Flotte russe du Pacifiques dont le grand navire anti sous-marin Amiral Panteleyev et le navire-citerne Boris Boutoma quitte Shanghai après une visite non-officielle, a communiqué le service de presse du district militaire de l'est de la Flotte du Pacifique.

© Sputnik. Vitaly Ankov Des navires de la Flotte du Pacifique sont entrés dans un port en Birmanie

«Des marins militaires russes de la Flotte du Pacifique ont passé quelques jours sur la base navale militaire Wusong où ils ont participé à des compétitions sportives conjointes avec des militaires de la Marine chinoise. La délégation des marins russes a effectué des visites de politesses auprès du commandement de la base navale militaire de la Chine», rapporte le communiqué.

Le groupe de navires russes de la Flotte du Pacifique est arrivé à Shanghai, le 2 janvier. Après avoir visité la ville, les navires poursuivent leur chemin.