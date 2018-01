Washington supprime l'assistance sécuritaire au Pakistan

Les États-Unis ont annoncé la suspension de l'aide à la sécurité allouée au Pakistan , a annoncé la porte-parole du département d'État US Heather Nauert.

«Nous pouvons confirmer aujourd'hui que nous suspendons l'aide à la sécurité, pour le seul Pakistan cette fois, jusqu'à ce que le gouvernement pakistanais prenne des mesures contre des mouvements tels que les Taliban afghans et le réseau Haqqani», a déclaré Heather Nauert, porte-parole du département d'État.

© AP Photo/ Anjum Naveed

Précédemment, l'administration américaine avait suspendu son aide à Islamabad destinée à l'achat de matériel militaire ainsi que la formation et les services fournis aux forces de l'ordre locales, qui s'élevaient à 255 millions de dollars.

Plus tôt dans la semaine, Donald Trump a écrit sur Twitter que les États-Unis avaient «bêtement versé plus de 33 milliards de dollars au Pakistan au cours des quinze dernières années», pour obtenir en échange des «mensonges et tromperies».

Le ministre pakistanais de la Défense Khurram Dastgir Khan a en réaction promis de préparer une réponse à la suspension de l'assistance américaine.