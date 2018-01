Moscou sur l'expulsion de journalistes par Riga: si l'OSCE ne fait rien, nous réagirons

La Russie s'attend à ce que l'OSCE adopte une position claire à l'égard de l'expulsion par la Lettonie de journalistes russes, a déclaré vendredi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

«En tant que membre de plein droit de l'OSCE, la Russie espère que le représentant pour la liberté des médias de l'OSCE, Harlem Désir, exprime publiquement sa position et prenne des mesures concrètes en réaction à l'expulsion par la Lettonie de journalistes russes […]. Si on constate encore l'absence de réaction rapide et efficace de la part du représentant pour la liberté des médias, cela signifiera qu'il n'existe pas d'autre mécanisme que les mesures de rétorsion et que l'OSCE le reconnaît», a indiqué Mme Zakharova.

La porte-parole a rappelé que M.Désir avait souligné à maintes reprises, lors de sa récente visite à Moscou, qu'en adoptant le principe de réciprocité on risquait de dévaster le champ médiatique.

«Il est actuellement en mesure de se charger du règlement de telles situations», a noté Mme Zakharova.

M.Désir a aussitôt exprimé son inquiétude face à l'expulsion de la journaliste de la chaîne de télévision russe VGTRK, Olga Kourlaeva, et de son époux, le journaliste de la chaîne de télévision russe TVC, Anatoli Kourlaev, par les autorités lettones.

«Je rappelle que les États-membres de l'OSCE se sont engagés à faciliter le travail et l'accréditation des journalistes d'autres pays-membres de l'OSCE», a noté M.Désir dans une lettre adressée à Riga.