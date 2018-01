Ukraine: des mercenaires géorgiens désertent suite à l’incompétence du commandement

Les premiers étrangers de l’histoire ukrainienne incorporés officiellement dans les forces armées pour combattre dans le Donbass quittent l’armée ukrainienne, prétextant l’incompétence et les actions illégales du commandement.

La Légion nationale géorgienne combattant dans le Donbass dans les rangs de l'armée ukrainienne a annoncé via Facebook avoir quitté la 54e brigade en raison de l'incompétence de son commandant.

«Le 20 décembre 2017, la Légion géorgienne au complet a quitté la 54e brigade à cause de l'incompétence du commandant Alekseï Maïstrenko, de son entourage, et de ses ordres illégaux. Lors d'une prochaine conférence de presse, nous fourniront évidement les détails de l'opération du 16 décembre 2017 pendant laquelle 11 combattants de la Légion géorgienne et du 25e bataillon ont été blessés », indique le communiqué.

Des représentants de la légion ont également déclaré que le commandement de la brigade avait tenté d'expulser d'un hôpital militaire des Géorgiens capables de «raconter la vérité sur les ordres illégaux» du commandant.

© Sputnik. Nikolay Lazarenko Ukraine: le parlement autorise le recours aux mercenaires étrangers

En outre, ils accusent les supérieurs ukrainiens de leur avoir confisqué des objets personnels, des moyens de transport et des équipements, plus particulièrement des gilets pare-balles, des casques et des viseurs remis par des volontaires.

La Légion nationale géorgienne a été fondée en 2014 pour participer à la guerre dans le Donbass aux côtés des militaires ukrainiens. En 2016, la Légion, forte de plus de 100 membres, a été incorporée à la 54e brigade motorisée des forces armées ukrainiennes. C'est le premier cas dans l'histoire ukrainienne où des étrangers ont été officiellement admis dans l'armée ukrainienne.