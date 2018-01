Violations du cessez-le-feu en Syrie, notamment à Idlib et Damas

Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a encore constaté des violations du cessez-le-feu dans la province d'Idlib et dans les environs de Damas.

«Le Centre a enregistré au cours des dernières 24 heures des cas isolés de violation du régime de cessation des hostilités dans la province d'Idlib et dans les environs de Damas. Mais en général, la situation dans les zones de désescalade reste stable», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Entretemps, la localité de Wasita, dans le gouvernorat d'Alep, s'est jointe au régime de cessation des hostilités.

© Sputnik. Dmitry Vinogradov Près de 1.300 actions humanitaires effectuées par la Russie sur le sol syrien en 2017

Toujours selon le Centre russe, des négociations sur l'adhésion au régime se poursuivent avec des détachements de l'opposition armée dans les gouvernorats de Homs, Alep, Damas, Hama et Kuneitra.

En outre, le Centre continue d'accorder son aide aux réfugiés et aux personnes déplacées. Ainsi, au cours des dernières 24 heures, 122 personnes ont regagné leurs foyers, respectivement 76 dans le gouvernorat de Deir ez-Zor, 25 dans celui d'Alep et 21 dans celui de Homs.

La Russie a réalisé l'année dernier 1.296 actions humanitaires en Syrie. La population a reçu de la nourriture, des médicaments et des articles ménagers d'un poids total de plus de 2.000 tonnes. Plus de 67.000 Syriens ont reçu une aide médicale.