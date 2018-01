Londres charge des sociétés privées de surveiller les criminels dangereux en liberté

Des sociétés privées britanniques sont désormais chargées de surveiller les anciens prisonniers condamnés pour des crimes graves après leur libération. La mesure, qui a pour but la facilitation du processus de leur intégration, est pourtant critiquée par des syndicats britanniques.

Les autorités britanniques ont chargé des sociétés privées de surveiller les criminels dangereux après leur libération, écrit le journal Independent.

Selon le média, les employés de ces entreprises devraient surveiller le processus d'intégration dans la société des anciens prisonniers condamnés pour des crimes graves, comme le meurtre, le viol et le terrorisme.

© AFP 2017 Bertrand Langlois Les services secrets britanniques réembauchent des anciens employés. À quelles fins?

Le ministère britannique de la Justice a déclaré que cette mesure avait déjà été reconnue comme réussie, et qu'elle visait à unifier la pratique dans des différentes régions du pays.

En même temps, les employés des Service pénitenciers, qui étaient auparavant responsables de la surveillance, craignent que le programme puisse avoir un impact négatif sur le niveau de sécurité.

«Nos membres sont vraiment préoccupés par la qualité des employés qui ont commencé à travailler lorsque des entrepreneurs privés ont été impliquées, par la formation de ces employés, par leur compréhension des impondérables du travail dans cet environnement et même par la question de savoir comment obliger les employés à travailler dans un endroit nécessaire avec les compétences, l'attitude et le zèle nécessaires», a déclaré un représentant de l'UNISON, l'un des plus grands syndicats britanniques, qui regroupe des travailleurs du service public.