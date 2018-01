Un important site préhistorique vieux de 500.000 ans découvert en Israël

En menant des fouilles archéologiques près de la ville arabe de Jaljulia, dans la région de Sharon (centre), des chercheurs de l'Université de Tel-Aviv ont découvert un important site préhistorique datant de 500.000 ans environ, rapporte le journal israélien Haaretz

De son côté l'Autorité israélienne des antiquités a rendu public un communiqué confirmant la nouvelle:

«un site rare et important datant datant d'un demi-million d'années a été découvert» lors de fouilles archéologiques en collaboration avec l'Université de Tel-Aviv.

Le site en question se situe entre la petite ville de Jaljulia et le bord de la route 6, une autoroute traversant le pays du nord au sud.

La quantité importante d'outils découverts au cours de ces travaux livrent des informations capitales sur le mode de vie des hommes préhistoriques à l'époque du Paléolithique inférieur, donnant beaucoup d'espoir aux chercheurs qui aspirent à connaître le mode de vie des humains ayant vécu dans cette région depuis un demi-million d'années.

«Les objets que nous avons découverts sont extraordinaires tant pour la qualité de leur préservation que pour ce que cela nous offre comme outils de compréhension de cette culture ancienne», a déclaré Maayan Shemer, directrice des travaux sur le site, selon le Haaretz.

«Notre passé commun à tous est enseveli sous terre et nous avons une opportunité unique de voyager à travers un demi-million d'années pour mieux connaître ceux qui ont vécu ici avant nous», précise Ran Barkai, qui dirige le département d'archéologie de l'Université de Tel-Aviv.

