Téhéran dément la présence de bases militaires iraniennes en Syrie

La présence militaire de l'Iran en Syrie se limite à un rôle consultatif, a indiqué Hossein Amir Abdollahian en réponse aux rapports de certains médias sur le déploiement de bases militaires iraniennes sur le sol syrien.

«Nous n'avons aucune base militaire en Syrie», indique l'agence iranien Fars en citant ses propos.

En même temps, il a souligné que les conseillers militaires iraniens resteraient en Syrie aussi longtemps que le gouvernement syrien aurait besoin de leur présence et retourneraient en Iran quand la situation dans le pays se stabiliserait.

© REUTERS/ Ronen Zvulun Israël empêchera l’Iran de déployer des bases militaires en Syrie

En octobre, le ministre israélien de la Défense Avigdor Liberman avait accusé l'Iran d'essayer de faire de la Syrie un «avant-poste» contre l'État juif avec ses bases aériennes et navales, et des «dizaines de milliers de combattants». Plus tard, le ministre a reconnu qu'il n'y avait pas de présence militaire de l'Iran en Syrie mais a souligné qu'Israël avait pour but d'empêcher cette présence à l'avenir. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a également répété à plusieurs reprises qu'il ne tolèrerait pas la présence des forces iraniennes en Syrie.