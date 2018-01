Yémen: un avion de la coalition arabe s’écrase dans une province contrôlée par des Houthis

© AFP 2017 FAYEZ NURELDINE Les Saoudiens interceptent un missile lancé depuis le Yémen

Un avion de la coalition arabe s’est écrasé dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, territoire contrôlé par des rebelles houthis , a annoncé ce dimanche la chaîne Al-Arabiya, en précisant que les deux pilotes avaient réussi à s’éjecter.

Les rebelles ont affirmé via l'agence Saba, qu’ils contrôlent, que l’appareil avait été abattu par leurs forces de défense antiaérienne.

La chaîne qatarienne Al Jazeera précise, se référant aux Houthis, qu'il s'agirait justement du chasseur de la coalition abattu dans le ciel de la province de Saada.

Frontalière avec l’ Arabie saoudite , la province de Saada est considérée comme le fief des Houthis, ces rebelles également connus sous le nom d’Ansar Allah. Elle essuie régulièrement des raids de l’aviation de la coalition arabe.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh — tué le 4 décembre dernier — et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi.

Les rebelles contrôlent le nord du pays et la capitale Sanaa où ils ont mis en place leurs propres organes de pouvoir. La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite effectue depuis mars 2015 des raids sur les zones contrôlées par les rebelles houthis. Le conflit au Yémen a fait plus de 10.000 morts, dont environ une moitié de civils, selon l'Onu.