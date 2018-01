Vers l’apparition d’îles artificielles au large des côtes israéliennes?

Sur l'ordre de Benyamin Netanyahou , un groupe de travail sera créé pour développer le projet portant sur la construction d'îles artificielles au large des côtes israéliennes, a annoncé le chef du gouvernement ce dimanche lors de la réunion hebdomadaire du Cabinet de ministres, a annoncé son service de presse.

«Aujourd'hui je présente un plan pour constituer un groupe de travail dont l'objectif est de promouvoir le projet sur la création d'îles artificielles.»

Selon lui, certaines côtes israéliennes disposent d'infrastructures d'importance, comme des installations de dessalement ou des centrales électriques.

«Et la création d'îles artificielles au large des côtes israéliennes avec le transfert de toutes ces infrastructures libérera les côtes, et bien entendu, nous obtiendront plus de territoire.»

En outre, comme l'a signalé Benyamin Netanyahou, «Israël est un des pays avec la densité de population la plus élevée au monde, et d'ici le milieu du siècle, selon les prévisions, il deviendra le plus densément peuplé».