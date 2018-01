Le prénom Mohammed est le troisième plus populaire pour les bébés à Vienne

Parmi les prénoms les plus populaire que les habitants de Vienne donnent à leurs enfants nouveau-nés, celui de Mohammed a été classé troisième après les prénoms Alexander et Maximilien, écrit le Kronen Zeitung.

Selon les données statistiques, dans la capitale autrichienne, le prénom Mohammed devient de plus en plus commun chez des jeunes parents.

«Ceci est confirmé officiellement: les prénoms des bébés les plus populaires en 2017 chez les garçons sont Alexander et Maximilien, et un prénom musulman, Mohammed, est classé troisième», écrit le quotidien Kronen Zeitung, citant des données du département municipal nº23 de la capitale.

Il est indiqué que toutes les variantes d'écriture du prénom — Muhamed, Mohamad, Muhammad et Mahomet — ont été prises en compte.

Le journal Wiener Zeitung rapports des données précises sur les noms des nouveau-nés. En 2017, à Vienne, 175 bébés ont reçus le prénom d'Alexandre, 161 bébés celui de Maximilien et 159 bébés celui de Mohammed. Dans le top cinq figurent également les noms de David (151) et Philip (137).

Parmi les prénoms féminins, Sofia est en tête (183 nouveau-nées) suivi par Sarah (173) et Anna (142).