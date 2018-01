L’emploi du temps privé de Trump tombe sous la main de médias et ils s’en régalent

L’emploi du temps officiel de Donald Trump à la Maison-Blanche serait devenu plus court en comparaison à celui du début de sa présidence. Il regarderait plus souvent la télévision et passerait plus de temps à publier des tweets ou à téléphoner.

Le Président américain travaille, au moins sur le papier, au Bureau ovale chaque jour entre 8 et 10 heures du matin, relate le site d'actualités Axios, qui aurait réussi à obtenir l'emploi du temps privé de Donald Trump.

En réalité, le Président passerait en fait de plus en plus ce temps dans sa résidence à regarder la télévision, à publier des tweets et à passer des coups de téléphone, poursuit le site.

Le calendrier auquel se référé Axios est habituellement utilisé en interne, au sein de la Maison-Blanche, et plus détaillé que ceux rendus publics. Toujours est-il que la chaîne CNN assure que Donald Trump commencerait son travail aux alentours de onze heures du matin.

D'après Axios, Trump quitte normalement la Maison-Blanche aux alentours de six heures du soir et se rend dans sa résidence pour tweeter à nouveau et regarder la télévision.

Au début de sa présidence, Donald Trump aurait eu tendance à avoir des rendez-vous lors du petit déjeuner, mais il les aurait progressivement reporter à plus tard, fait remarquer Axios.

En réponse à l'article d'Axios, la porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Sanders a relevé: «Le matin est un mélange de temps passé à la résidence et de temps passé au Bureau Ovale, mais il téléphone toujours au personnel, à des membre du Congrès ou du Cabinet, ainsi qu'à des leaders étrangers pendant ce temps. Le Président est l'un des travailleurs les plus assidus que je n'ai jamais vu».