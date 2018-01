Armes létales US pour l’Ukraine: Berlin insiste sur une résolution pacifique du conflit

© AFP 2017 DOD Porochenko déclare que l'Ukraine recevra en 2018 des armes létales américaines

Le conflit dans l'est de l'Ukraine ne peut être résolu que par la voie pacifique, a souligné le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert

«Je peux répéter ce que nous avons dit à plusieurs reprise sur la livraison d'armes en Ukraine. La position de la chancelière et du gouvernement est que le conflit dans l'est de l'Ukraine ne peut pas être résolu par la voie militaire. Il est indispensable de trouver une solution pacifique, diplomatique et politique par la voie des négociations […] dans les cadres des accords de Minsk», a-t-il déclaré.

Selon lui, «l'objectif demeure la désescalade et la trêve, une trêve réelle qui sera respectée». Il a qualifié de «pas en avant positif» l'échange des prisonniers de guerre qui avait eu lieu fin décembre et a noté qu'«il y avait encore beaucoup de chose à faire».

Mardi dernier le Président ukrainien Piotr Porochenko a confirmé que son pays recevrait en 2018 des armes létales américaines.

L'administration du Président Trump a approuvé un projet de livraison à l'Ukraine d'armes létales, dont des missiles antichar Javelin. Après une approbation formelle du Président, le projet sera soumis au Congrès qui devrait l'examiner en un mois et le soumettre à l'approbation du département d'État. Selon la porte-parole de ce dernier, Heather Nauert, Washington a décidé de fournir des capacités défensives à l'Ukraine pour lui permettre d'assurer la protection de son intégrité territoriale et de sa souveraineté.

La Russie a plus d'une fois évoqué le danger des projets de livraison d'armements en Ukraine, indiquant que cette décision ferait monter d'un cran le conflit dans les régions orientales du pays. Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, avait précédemment souligné que la vente d'armes à l'Ukraine serait loin de contribuer au règlement de la crise dans le Donbass et à l'application des accords de Minsk.

La majorité des politiciens européens s'élèvent eux aussi contre la livraison d'armes en Ukraine. Ainsi, Frank-Walter Steinmeier, Président allemand et ex-président de l'OSCE, a déclaré que fournir des armes à l'Ukraine était un moyen très risqué et contreproductif de sortir de la crise.

En avril 2014, les autorités ukrainiennes ont entamé une opération militaire contre les républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk, qui avaient proclamé leur indépendance suite au coup d'État de février 2014 en Ukraine. Selon les données actualisées de l'Onu, plus de 10.000 personnes ont jusqu'à présent trouvé la mort dans ce conflit. Les moyens de désamorcer la crise dans le Donbass sont évoqués notamment dans le cadre de rencontres à Minsk du Groupe de contact international qui, depuis septembre 2014, a adopté trois documents sur la désescalade.