Premier naufrage de 2018 au large de la Libye: 64 migrants morts

Une opération de sauvetage après le premier naufrage en 2018 dans les eaux de la Méditerranée a commencé quand un avion de patrouille de la mission navale de l'Union européenne Eunavfor a découvert un canot de migrants en détresse au large de la Libye.

«64 migrants ont trouvé la mort dans le naufrage de samedi. Selon les survivants… au moment du départ, 150 personnes se trouvaient à bord d'un canot pneumatique qui a pris l'eau par la suite. Il y a 86 rescapés», a twitté Flavio Di Giacomo.

L'Europe est en train de vivre la crise migratoire sans doute la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale. La crise actuelle résulte en premier lieu de toute une série de conflits armés et de problèmes économiques aigus dans les pays d'Afrique et du Proche-Orient.

La lutte contre les migrations clandestines et les passeurs de migrants africains à travers la Méditerranée figure parmi les priorités des autorités italiennes. C'est entre autres grâce à leurs efforts que le nombre de migrants arrivés en Italie en 2017 a diminué de 34% pour se chiffrer à 119.000.