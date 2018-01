Ukraine: le destroyer de l’Otan est arrivé au port d’Odessa

Le destroyer américain USS Carney DDG-64 est arrivé lundi au port ukrainien d'Odessa, écrit le média local Dumskaya.net.

«Ce matin, le destroyer américain USS Carney DDG-64 s'est amarré au quai du nouveau terminal conteneur du port d'Odessa, et devient le premier navire de l'Otan à avoir visité Odessa depuis le début de l'année», indique l'édition avant d'ajouter que le navire restera au port jusqu'au 11 janvier.

© AFP 2017 NOEL CELIS/POOL Le destroyer US Carney entre dans la mer Noire

Se référant au commandement de la Sixième flotte des États-Unis , l'édition note que le but de cette visite est «d'assurer la sécurité en mer, et de renforcer le degré combiné de préparation et le potentiel naval des membres et des alliés de l'Otan».

Selon l'édition, en juillet 2017, ce navire avait déjà visité l'Ukraine dans la cadre des manœuvres Sea Breeze 2017 et avait même accueilli le Président ukrainien Piotr Porochenko à son bord.

Aux termes de la Convention de Montreux de 1936, les navires militaires des pays non riverains de la mer Noire peuvent passer dans cette mer 21 jours consécutifs. Le document impose également des restrictions quant à la classe et au tonnage de ces bâtiments.