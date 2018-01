La Main du Kremlin s’étendrait-elle jusqu’au Mexique?

Après avoir contribué au référendum catalan, la Main du Kremlin s'occuperait d'une nouvelle cible, à savoir la présidentielle mexicaine, comme semble en être convaincu le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, Herbert McMaster.

Lors d'une conférence antiterroriste en décembre dernier, Herbert McMaster a ainsi mis en garde contre une éventuelle ingérence de la Russie dans les prochaines élections présidentielles au Mexique.

Comme on le sait, un homme averti en vaut deux et heureusement, la partie américaine a réussi à reconnaître «les premières signes» de cette ingérence, à savoir la «désinformation et la propagande». Selon le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, cité par The Hill, la Main du Kremlin met en place son plan de perturbation de l'élection présidentielle mexicaine par le biais, évidemment, de cyber-instruments. Il s'agit d'une tentative «de polariser les sociétés démocratiques, de déclencher une crise de confiance et de saper l'unité en Europe», précise Herbert McMaster en évoquant l'«ingérence russe lors du référendum catalan».

Le sénateur russe Frants Klintsevich a réagi suite à cette «mise en garde» de la part des Américains. Sur son compte Facebook il a ironisé sur le fait qu'il ne restait plus aux États-Unis que d'accuser la Russie d'être intervenue dans les élections d'un maire d'un petit village étranger pour achever le tableau:

«La Main du Kremlin est omniprésente. Au début, nous sommes intervenus dans l'élection du Président américain, ensuite dans le référendum en Catalogne et maintenant nous avons ciblé la Mexique. Eh bien, nous y voilà, et cette personne est responsable de la sécurité nationale aux États-Unis.»