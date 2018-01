UK: ils préparent un attentat… et finissent par tomber amoureux

Ils ont fait connaissance pour perpétrer un attentat terroriste, d’après la justice, et ont fini par tomber amoureux l’un de l’autre. Le verdict sera rendu fin février.

© AFP 2017 Odd ANDERSEN La menace terroriste en Europe persistera «pendant encore dix ans»

La justice britannique a reconnu coupables de préparation à un attentat un homme et une femme qui ont fait connaissance sur un site de rencontre, rapporte le Guardian

D'après l’édition, le ressortissant soudanais habitant Derby, Munir Mohammed de 36 ans, a fait connaissance de la Londonienne Rowaida El-Hassan, 33 ans, cette dernière travaillant comme pharmacienne et possédant les savoirs nécessaires à la conception de substances explosives. Or, ce duo partageait non seulement une idéologie commune, mais aussi «une affection émotionnelle l’un pour l’autre».

Les accusés étaient en contact permanent, mais outre les messages ordinaires ils échangeaient des vidéos et des photos au contenu extrémiste, indique la source.

Après l’interpellation du couple en décembre dernier, la police a découvert à leurs domiciles des composantes nécessaires à la conception d’explosifs. En outre, d’après les forces de l’ordre, Mohammed a prêté allégeance à l’organisation terroriste Daech.

Les deux interpellés plaident non coupables.

D’après l’édition, la sentence sera prononcée fin février.