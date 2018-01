À quelles fins, la Chine augmente sa présence militaire au Proche-Orient?

La Chine compte construire une base navale militaire aux alentours du port stratégique pakistanais de Gwadar, relate le journal The South China Morning Post. Le port constitue une point clé du couloir économique sino-pakistanais et l'une des étapes principales du projet du Président Jinping «Initiative route et ceinture».

D'après le journal, l'intention de Pékin témoignerait de sa prétention visant à «militariser» le Pakistan et en particulier l'Océan indien. En outre, la Chine pourrait le cas échéant «user du pays contre l'Inde et ignorer l'inquiétude de cette dernière concernant le terrorisme». Au demeurant, les experts interviewés par le journal ont indiqué que l'expérience et les capacités de la flotte indienne dans la région étaient plus «riches» que celles du Pakistan ou de la Chine.

Les affrontements et les violations de la ligne de contrôle ont lieu régulièrement. Le dernier incident grave s'est passé l'été dernier sur le plateau de Doklam, situé au tripoint entre le Bhoutan, la Chine et l'Inde. L'affrontement, qui a duré deux mois, avait été provoqué par des militaires indiens ayant traversé la frontière afin de bloquer la construction d'une route par les Chinois. Fin août, l'Inde et la Chine avaient abouti à un accord qui a permis d'éviter le déclenchement d'un affrontement armé.

En 1962, la Chine a infligé une défaite à l'Inde dans un conflit frontalier dans l'Himalaya, en imposant sa souveraineté sur l'Aksai Chin.