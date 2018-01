Des attentats terroristes déjoués en Europe grâce à Israël?

Le renseignement israélien a aidé les pays étrangers à déjouer plusieurs dizaines de gros attentats, y compris dans les transports aériens, a annoncé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Nous avons livré une information pris chez les services de renseignement qui a permis de déjouer plusieurs dizaines de gros attentats, dont de nombreux visant les pays européens», a déclaré le chef du gouvernement israélien lors d'une rencontre avec les ambassadeurs des pays membres de l'Otan.

«Certains d'eux auraient pu devenir des attentats avec un nombre massif de victimes, les pires attentats jamais perpétrés sur le sol européen. Et encore plus graves, car ils voulaient se servir de l'aviation civile. Israël ne l'a pas permis et a sauvé la vie de nombreux Européens», a souligné le Premier ministre, sans donner de détail.

Les médias locaux supposent qu'il pouvait s'agir d'une répétition des événements du 11 septembre 2001, les terroristes ayant essayé de s'emparer d'avions de ligne pour attaquer des villes européennes.