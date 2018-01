Les accords avec les USA «perdent de leur validité». Qu’entend Erdogan en le disant?

La condamnation à New York d'un banquier turc accusé d'avoir aidé l'Iran à contourner des sanctions met à mal la coopération entre la Turquie et les États-Unis. Cette déclaration de Recep Tayyip Erdogan n'augure rien de bon pour l’avenir des relations entre Ankara et Washington, a indiqué à Sputnik le politologue turc Mesut Hakki Casin.