Le cyclone Ava, qui a frappé la partie orientale de l'île de Madagascar, a fait 29 morts et plus de 80.000 sinistrés, selon un nouveau bilan confirmé par l’Onu.

D'après les dernières données confirmées par l'Onu, le cyclone Ava, qui a traversé la partie orientale de Madagascar ce weekend, a fait 29 morts et plus de 80.000 sinistrés.Le cyclone a frappé Madagascar vendredi matin, avant de balayer la partie orientale de la Grande Île et de quitter le territoire samedi soir.

Des rafales de vent et des pluies torrentielles ont fait déborder de nombreux cours d'eau de l'est de la Grande Île et provoqué des inondations, à Tamatave et dans les bas quartiers d'Antananarivo, la capitale.

De nombreuses communes ont été privées d'électricité et des routes ont été coupées.