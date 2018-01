Moscou se prononce sur les objectifs que devrait poursuivre la coalition US en Syrie

«Tous ceux qui y ont lutté contre Daech devraient assumer la responsabilité de reconstruire la ville de Raqqa. Actuellement, les progrès dans ce sens sont toutefois très lents. Nous avons mis en garde la communauté internationale contre une telle situation», a déclaré aux journalistes Vassili Nebenzia.

Selon le représentant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu qui s'exprimé à ce sujet devant le Conseil de sécurité, l'Onu n'a pas fourni d'«évaluation complète de la situation à Raqqa ». Ainsi, la Russie appelle la communauté internationale à se pencher sur ce problème.

Nebenzia a tenu à souligner que «la situation humanitaire à Raqqa était horrible, alors que tout le monde faisait comme si rien ne se passait». Selon lui, «la ville est entièrement minée et pleine de cadavres» suite aux récentes opérations de la coalition internationale sous la houlette des États-Unis. Le représentant a également expressément mis en garde contre le risque d'épidémie, la ville étant privée d'«électricité, d'eau et d'institutions médicales».

Auparavant, commentant la situation humanitaire à Raqqa, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait déclaré que la ville était presque entièrement détruite et qu'elle était à deux doigts de subir une épidémie. Il a en outre précisé que la ville était minée.

«En plus des mines installées au moment du départ des terroristes, il y a encore des objets non explosés», a-t-il indiqué en ajoutant que cela empêchait les gens de rentrer chez eux.