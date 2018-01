À quoi ressemblerait un conflit «épique» avec Pyongyang? Un général US avance un scénario

© AP Photo/ Lee Jin-man Pourparlers intercoréens: Pyongyang annonce sa décision sur les JO 2018

Une éventuelle guerre avec la Corée du Nord ressemblerait à la série télévisée américaine Game of Thrones, a déclaré le commandant du corps des Marines, le général américain Robert Neller, lit-on sur le portail Military

«Ça serait Game of Thrones. Et de nombreuses personnes seraient blessées. Je me trompe peut-être mais c'est une question compliquée», a-t-il indiqué.

Disant cela, le général a précisé que les États-Unis remporteraient la victoire en cas de conflit avec la Corée du Nord, même en dépit de grandes difficultés.

«Alors, je veux dire, gagnerions-nous finalement? Je crois que oui. On dispose de certains avantages que les Nord-Coréens ne possèdent pas. Mais cela serait épique.»

Les tensions autour de la péninsule coréenne sont montées d'un cran après que la Corée du Nord a procédé fin novembre à un nouveau tir de missile balistique. Les États-Unis et la Corée du Sud ont, à leur tour, lancé des exercices militaires d'envergure. Des médias sud-coréens ont cependant annoncé que Séoul et Washington n'envisageaient pas d'actions militaires contre la Corée du Nord, ni un blocus naval.