L’armée syrienne reprend le contrôle de la base aérienne d’Abou Douhour près d’Idlib

Dans le cadre d’une opération visant à éliminer des groupes de terroristes dans la province d’Idlib, l’armée syrien a repris le contrôle de la base aérienne d’Abou Douhour, a déclaré à Sputnik une source proche de la situation.

Selon la source, les unités des forces syriennes sont entrées dans la base aérienne après avoir repris des positions à l’est de l'aérodrome.

La base aérienne a été libérée suite à des combats acharnés face aux terroristes du Front al-Nosra et leurs alliés. La source a précisé qu’après l’élimination d'un grand nombre de djihadistes et la destruction de matériels militaires, «le reste des terroristes ont fui sous les coups de l'aviation et de l'artillerie».

La garnison de la base a résisté pendant près de trois ans aux attaques des terroristes mais en septembre 2015 les djihadistes ont percé les défenses. Le commandant de la base comme tous les soldats de la garnison ont été tués.

Maintenant, après la libération d'Abou Douhour, les troupes syriennes se trouvent à moins de 40 km de la ville d'Idlib, le principal bastion du Front al-Nosra.