Riyad dit avoir déjoué une attaque des Houthis contre un tanker en mer Rouge

Selon le colonel Turki al Maliki, porte-parole de l'Alliance militaire islamique (AMICT), la coalition arabe a détruit ce weekend un bateau chargé d'explosifs qui se dirigeait vers un pétrolier dans le secteur de la ville portuaire de Hudaydah.

«Il ne fait aucun doute que le port de Hudaydah est devenu un point de départ pour des opérations terroristes qui menacent la navigation maritime en mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb», a déclaré M.Maliki cité par Reuters.

Depuis que la coalition menée par l'Arabie saoudite intervient au Yémen, le territoire du royaume ainsi que ses matériels militaires sont régulièrement visés par les Houthis.

Vendredi 5 décembre, la défense aérienne saoudienne a intercepté un missile balistique lancé par les insurgés houthis depuis le territoire yéménite.

Début janvier, les rebelles ont annoncé avoir abattu un appareil de la coalition arabe dans la province de Saada, dans le nord du Yémen.

Depuis 2014, le Yémen est en proie à un conflit armé opposant d'une part les rebelles houthis et les militaires loyaux à l'ex-Président Ali Abdallah Saleh, tué le 4 décembre dernier, et d'autre part les forces gouvernementales et les milices populaires soutenant le Président en exercice Abd Rabbo Mansour Hadi.

Les rebelles contrôlent le nord du pays et la capitale Sanaa où ils ont mis en place leurs propres organes de pouvoir. La coalition arabe dirigée par l'Arabie saoudite effectue depuis mars 2015 des raids sur les zones contrôlées par les rebelles houthis. Le conflit au Yémen a fait plus de 10.000 morts, dont environ une moitié de civils, selon l'Onu.